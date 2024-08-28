Samsun\'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada dedektör ile kazıda kullanılan çeşitli eşyalar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
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