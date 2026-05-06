Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak silah ticareti ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 589 tabanca fişeği ve 180 kurusıkı fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?