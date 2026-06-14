Samsun\'da Kaçak Silah Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 ruhsatsız uzun namlulu silah, 11 yivsiz tüfek ve mühimmat ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde çalışma yürütüldü.
Çalışmada 2 ruhsatsız uzun namlulu silah, 11 yivsiz tüfek, 20 uzun namlulu silah fişeği ve 39 kovan ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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