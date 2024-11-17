Samsun\'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Gözaltı

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SAMSUN'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, atakum ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 11 bin 600 makaron sigara ve 7 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli, 'Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,