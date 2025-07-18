Samsun\'da Kaçak Ürün Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçağı ürünler sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.H.M'nin (19) parfüm ve kıyafet dükkanında kaçak ürünler sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin İlkadım ilçesindeki iş yerinde yapılan aramada, çeşitli markalara ait 385 kaçak parfüm, 57 tişört, 7 kol saati ile 13 gözlük ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan jandarmaya götürüldü.