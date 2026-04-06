Samsun\'da Kaçak Ürünler ve Uyuşturucuya Geçit Yok

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda kaçak ürünler ile uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçede gerçekleştirilen bir operasyonda 41 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 189 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Başka bir operasyonda ise A.E.M'nin kaldığı ikamette yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 121 sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.