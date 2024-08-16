Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1000 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1000 litre etil alkol ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin yüklü miktarda sahte içki üreterek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda, 1000 litre etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
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