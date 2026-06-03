Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun\'da Kaçakçılık Operasyonu
03.06.2026 09:57
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İlkadım'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 1540 doldurulmuş makaron, ?100 paket ısıtmalı sigara çubuğu, ?62 paket gümrük kaçağı sigara, ?26 sentetik ecza hapı, ?7 elektronik sigara ile ?3 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, 3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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