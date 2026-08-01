Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu
İlkadım'da düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 45 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramalarda gümrük kaçağı 45 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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