Samsun\'da Kaçakçılık Operasyonu: 5.7 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 milyon 730 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesinde bir tırı durdurdu.

Tırda arama yapan ekipler, 5 milyon 730 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.A.O. (55), M.K.T. (55), İ.Y. (20) ve M.E.B. (23) hakkında adli işlem başlatıldı.