Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 6 Bin 400 Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin 400 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İlkadım ilçesinde bulunan iş yerine yönelik operasyonda, 6 bin 400 bandrolsüz makaron ile 150 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyonda iş yeri sahibi E.U. gözaltına alındı.