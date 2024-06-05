Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun\'da Kaçakçılık Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Atakum ilçesindeki bir şahsın kaçakçılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlının ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen elektronik nargile, elektronik sigara ve yedek parçaları ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

05.06.2024 13:27
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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Irak uyruklu bir kişinin kaçakçılık yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, gümrük kaçağı oldukları belirlenen elektronik nargile, 26 elektronik sigara, 95 elektronik sigara yedek parçaları ile 53 elektronik sigara likiti ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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