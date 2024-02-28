Samsun'da kaçan hükümlü, dur ihtarına uymayınca yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da kaçan hükümlü, dur ihtarına uymayınca yakalandı

Samsun\'da kaçan hükümlü, dur ihtarına uymayınca yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dur ihtarına uymayarak kaçan bir hükümlüyü yakaladı. Yapılan sorgulamada hükümlünün 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ayrıca hükümlüye trafik cezası uygulanırken aracı trafikten men edildi.

28.02.2024 17:30
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Samsun'da kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, "dur" ihtarına uymayınca yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan uygulamada, E.E. (46) yönetimindeki 55 DH 685 plakalı otomobilin durması için uyarı yapıldı.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Üçköprü Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalandı.

Ekiplerin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda E.E'nin, Çarşamba İlamat ve İnfaz Bürosunca araması olduğu, "Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından E.E, yetkili makamlara teslim edildi.

Ayrıca E.E'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 35 bin 701 lira ceza uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba, Samsun, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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