Samsun\'da Kalkınma Ajansları Çalıştayı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Ufuk 2040: Kalkınma Ajansları Gelecek Vizyonu Çalıştayları" kapsamında Samsun'da Bölge Paydaşları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ev sahipliğinde ajansın Merkez Hizmet Binası'nda düzenlenen çalıştaya, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'tan kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, kooperatifler, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Ajansın bölgesel kalkınma vizyonuna katkı sağlamak için paydaşların görüşlerinin önemine vurgu yaptı.

Koordinasyon, İş Geliştirme ve Tanıtım Birim Başkanı Emre Arslanbay ise çalıştayın yöntemi hakkında bilgi verdi.

Üç oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayın ilk bölümünde, OKA'nın 2009 yılından bu yana yürüttüğü projeler ve bölgesel kalkınmaya sağladığı katkılar ele alındı. Katılımcılar, ajansın güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları değerlendirerek geçmiş deneyimlerden çıkarımlar yaptı.

İkinci oturumda, Ajansın mevcut projeleri ile bölgenin öncelikli sektörlerindeki yatırımlar masaya yatırıldı. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Son oturumda ise Orta Karadeniz'in geleceğine yön verecek stratejik konular tartışıldı. Katılımcılar, 2040 vizyonu kapsamında fırsat ve riskleri değerlendirerek, bölgenin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesine katkı sağlayacak somut öneriler geliştirdi.

Çalıştay sonunda ortaya çıkan görüş ve önerilerin, hazırlanacak sonuç raporunda derleneceği bildirildi.