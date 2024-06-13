Samsun'da Kamyonun Çarptığı Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Kamyonun Çarptığı Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonun arkadan çarptığı otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahaleye rağmen bir kişi kurtarılamadı.

13.06.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonun arkadan çarptığı otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Onur A. (27) yönetimindeki 55 DJ 615 plakalı kamyon, Samsun- Sinop kara yolu Karaköy Mahallesi mevkisinde Nuran H'nin (59) kullandığı 34 GJ 8332 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Cengiz B. (80) ile Fadik B. (80), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Fadik B. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Samsun, trafik, Bafra, Acil Durum, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Kamyonun Çarptığı Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:33:18. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Kamyonun Çarptığı Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement