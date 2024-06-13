Samsun'da Kamyonun Çarptığı Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonun arkadan çarptığı otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Onur A. (27) yönetimindeki 55 DJ 615 plakalı kamyon, Samsun- Sinop kara yolu Karaköy Mahallesi mevkisinde Nuran H'nin (59) kullandığı 34 GJ 8332 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Cengiz B. (80) ile Fadik B. (80), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Fadik B. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.