Samsun'da kapağı açık bırakılan rögar, görme engelli hamile öğretmenin düşmesine neden oldu - Son Dakika
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Samsun'da kapağı açık bırakılan rögar, görme engelli hamile öğretmenin düşmesine neden oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde kapağı açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile öğretmen, hastanede müşahede altında tutuluyor.

18.07.2024 15:52
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Samsun'un Atakum ilçesinde kapağı açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile öğretmen, hastanede müşahede altında tutuluyor.

Görme engelli Gülderen Durna Dalgıç (36), dün Güzelyalı Mahallesi 3023. Sokak'ta yürüdüğü sırada çalışma nedeniyle kapağı açık bırakılan rögara düştü. Dalgıç ile kol kola yürüyen eşi Emrah Dalgıç (39) da düşerek başını rögar kapağına çarptı.

Dalgıç çifti, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

8 aylık hamile Gülderen Durna Dalgıç, kadın doğum polikliniğinde tedavi altına alındı, Emrah Dalgıç ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dalgıç, Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Emrah Dalgıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıl önce trafik kazası sonucu görme yetisini kaybettiğini söyledi.

Eşi Gülderen Durna Dalgıç ile tramvaya gitmek üzere evden çıktıklarını anlatan Dalgıç, "Eşimin elinde bastonu, benim de elimde bastonum vardı. Biraz ileri gittik. Bizim evimize çok kısa bir mesafe. Eşim, bastonu sağ tarafa atınca ayağını sola doğru atınca birden içine düşüyordu, ben o anda tuttum eşimi. Kolundaydım, ben de bırakmadım. Açık olan rögar kapağının içine düştü. Ben de yüzüstü rögar kapağına kafamı vurdum." diye konuştu.

Atakent Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan eşinin 8 aylık hamile olduğunu aktaran Dalgıç, çok büyük korku yaşadıklarını belirtti.

Bu tür olayların sık sık yaşandığını dile getiren Dalgıç, sorumlulardan şikayetçi olduklarını, bu konunun peşini bırakmayacaklarını ifade etti.

Eşinin tedavi altına alındığını aktaran Dalgıç, "Müşahede altında. Bebeğimizin kalp atışları dinleniyor. Ara ara kalp atışları azalıyor. Bu şekilde devam ederse sezaryen ile alınacağı söyleniyor. Korku içindeyiz. Bir an önce eşimin ve çocuğumun sağlığına kavuşmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz de olayın hukuki boyutunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Çiftin düşerek yaralandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA

Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da kapağı açık bırakılan rögar, görme engelli hamile öğretmenin düşmesine neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da kapağı açık bırakılan rögar, görme engelli hamile öğretmenin düşmesine neden oldu - Son Dakika
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