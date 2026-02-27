Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Salıpazarı, Terme ve Kavak ilçelerinde bazı okullarda ve taşımalı eğitim veren okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Bu kapsamda Asarcık'ta tüm taşımalı okullarda, Salıpazarı'nda Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu, Terme'de Ambartepe İlkokulu ve Ortaokulu ile Kavak'ta Mahmutbeyli İlkokulu ile Akbelen Ortaokulu'nda 27 Şubat Cuma günü eğitim yapılmayacak.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?