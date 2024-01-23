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SAMSUN'da Kargo ile Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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SAMSUN'da Kargo ile Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da kargoyla uyuşturucu madde sevkiyatı yapan Mertcan Yalçınkaya, evine baskın yapıldığını öğrenince polise teslim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 25 bin 357 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 22 tabanca fişeği ve 43 tüfek kartuşu ele geçirildi. Yalçınkaya, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

23.01.2024 - 15:57,
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SAMSUN'da kargoyla uyuşturucu madde sevkiyatı yapan Mertcan Yalçınkaya, evine baskın yapıldığını öğrenince polise teslim oldu. Gözaltına alınan Yalçınkaya, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin, kargo ve gönderileceği adreste yapılan aramalarda, 25 bin 357 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 22 tabanca fişeği ve 43 tüfek kartuşu ele geçirildi. Evine baskın yapıldığını öğrenen Mertcan Yalçınkaya polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yalçınkaya, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

SAMSUN\'da Kargo ile Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Şahıs Tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: SAMSUN'da Kargo ile Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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