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Samsun'da kaybolan genç İlkadım Zübeyde Hanım Parkı'nda bulundu - Son Dakika
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Samsun'da kaybolan genç İlkadım Zübeyde Hanım Parkı'nda bulundu

Samsun\'da kaybolan genç İlkadım Zübeyde Hanım Parkı\'nda bulundu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 20 gün önce kaybolan 17 yaşındaki genç, İlkadım Zübeyde Hanım Parkı'nda bulundu. İ.B'nin ailesi kaybolma durumunu polise bildirdi. Polis ekipleri koordineli çalışmalar sonucunda genci parkta buldu. Genç, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü ve ailesine teslim edildi.

03.02.2024 21:41
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 20 gün önce kaybolan 17 yaşındaki genç, İlkadım Zübeyde Hanım Parkı'nda bulundu.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesinde 15 Ocak'ta kaybolan İ.B'nin (17) ailesi 19 Mayıs Polis Merkezi'ne başvuru yaptı.

Ekipler, koordineli çalışmalar sonucunda genci, 20 gün sonra İlkadım Zübeyde Hanım Parkı'nda buldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen genç, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da kaybolan genç İlkadım Zübeyde Hanım Parkı'nda bulundu - Son Dakika
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