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Samsun'da Kaybolan İpek Bilecen Parkta Bulundu - Son Dakika
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Samsun'da Kaybolan İpek Bilecen Parkta Bulundu

Samsun\'da Kaybolan İpek Bilecen Parkta Bulundu

Samsun'da 19 gündür kayıp olan İpek Bilecen, polis tarafından Zübeyde Hanım Parkı'nda bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

03.02.2024 22:37
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PARKTA BULUNDU

Samsun'da 19 gündür kayıp olan İpek Bilecen, polis tarafından bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sonunda İlkadım ilçesi Zübeyde Hanım Parkında bulunan İpek Bilecen, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Samsun'da Kaybolan İpek Bilecen Parkta Bulundu - Son Dakika
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