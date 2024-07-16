Samsun'da kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Samsun'da kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Samsun\'da kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren Burhan Mutlu'nun kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Sahil Güvenlik ekipleri, Golf Kulübü'nün yaklaşık 100 metre açığında Mutlu'nun cansız bedenine ulaştı. Ceset, otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

16.07.2024 12:37
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Samsun'un Atakum ilçesinde Karadeniz açıklarından aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Dün serinlemek için denize giren 37 yaşındaki Burhan Mutlu'nun kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin havadan, karadan ve denizde başlattığı arama kurtarma çalışmasına devam edildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nün yaklaşık 100 metre açığında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Deniz Limanı Şubesi'nde görevli kurbağa adamların yardımıyla sahil güvenlik botuna çıkarılan cesedin Mutlu'ya ait olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Kaynak: AA

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