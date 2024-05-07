Samsun'da kaza: 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da kaza: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Samsun\'da kaza: 1\'i ağır 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kerim V. yönetimindeki otomobil ile İsmet T. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücü Kerim V. ve hafif ticari araçtaki Fatma Ö. yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kerim V'nin durumu ağır.

07.05.2024 23:33
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kerim V. (69) yönetimindeki 55 RF 393 plakalı otomobil ile İsmet T. (52) idaresindeki 55 KS 729 plakalı hafif ticari araç, Sarıcalı Mahallesi Prof. Dr. Seyfullah Ediz Sokak kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Kerim V. ile hafif ticari araçtaki Fatma Ö. (68) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kerim V'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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