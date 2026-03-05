Samsun\'da KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Samsun Şehir Hastanesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

Sivil Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında AFAD tarafından kurumlar arası koordinasyonu geliştirmek için Samsun Şehir Hastanesinde yapılan KBRN tatbikatına 7 kurum katıldı.

Senaryo gereği saat 20.30 sıralarında Samsun Şehir Hastanesi laboratuvarında bir patlama meydana geldi.

Patlama sonucu kimyasal maddenin açığa salınması ile etkilenen ve yaralananların bulunduğu, küçük çapta da yangın çıktığı bilgisi alındı.

AFAD'ın başkanlığında 7 kurumun koordinasyonu ile patlamaya müdahale edildi.

İki personel, sıvı ve gaz formundaki kimyasallara karşı tam koruma sağlayan KBRN elbisesi giyerek kimyasal ve radyasyon ölçüm cihazı ile ölçüm yaptı.

Ekip, ölçüme devam ederken hastanede kimyasal gaza maruz kalanlar tespit edildi. Özel elbise giydirilen yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince şehirdeki başka hastanelere götürüldü.

Ekipler, kimyasal maddeden numune alarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekibine teslim etti. Kimyasala maruz kalan bölgede ise temizlik çalışması yapıldı.

AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, basın mensuplarına, tatbikata 7 kurumdan 78 personelin 13 araçla katıldığını söyledi.

Samsun'da kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek istediklerini vurgulayan Matur, şunları kaydetti:

"KBRN olaylarına müdahale kapasitesini test etmek ve farkındalığı artırmak amacıyla saha tatbikatı yaptık. Senaryo kapsamında hastane laboratuvarında meydana geldiği varsayılan patlama sonrası ortaya çıkan kimyasal sızıntıya müdahale süreçleri uygulandı. Olay yeri güvenliği, ölçüm ve tespit faaliyetleri, hasta ve personel tahliyesi, dekontaminasyon (alan temizliği) işlemleri, sağlık müdahalesi ve kurumlar arası koordinasyon prosedürleri test edildi. Tatbikat ile mevcut müdahale planlarının uygulanabilirliğin değerlendirilmesi, varsa olası eksikliklerin tespit edilerek mevcut risklerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir."