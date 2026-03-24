Samsun\'da Kediye Çarpmamak İçin Korkuluklara Çarpan Araçta Yaralılar

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, kediye çarpmamak için manevra yapıp refüjdeki korkuluklara vuran otomobilin sürücüsü Y.A. ile yanındaki B.B. yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Taflan Yalı Mahallesi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Y.A., 55 RZ 22 plakalı otomobiliyle yoldaki kediye çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki köprü korkuluklarına çarptı. Y.A. ile yanındaki B.B., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.