Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Kediye Çarpmamak İçin Korkuluklara Çarpan Araçta Yaralılar

24.03.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Atakum'da kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü kaza yaptı, iki kişi yaralandı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, kediye çarpmamak için manevra yapıp refüjdeki korkuluklara vuran otomobilin sürücüsü Y.A. ile yanındaki B.B. yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Taflan Yalı Mahallesi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Y.A., 55 RZ 22 plakalı otomobiliyle yoldaki kediye çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki köprü korkuluklarına çarptı. Y.A. ile yanındaki B.B., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Samsun, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 10:47:26. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.