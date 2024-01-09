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Samsun'da Kitap Okuma Projesiyle Öğrenciler, Kitaplardaki Kişileri Anlattı - Son Dakika
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Samsun'da Kitap Okuma Projesiyle Öğrenciler, Kitaplardaki Kişileri Anlattı

Samsun'da hayata geçirilen kitap okuma projesi kapsamında Bayındır İlkokulu öğrencileri, okudukları kitaplardaki kişilerin hayatlarını anlattı. Etkinlikte öğrenciler, Naim Süleymanoğlu, Barış Manço, Aşık Veysel, Sabiha Gökçen ve Barbaros Hayreddin Paşa gibi kişileri giydikleri kıyafetler ve kitaplarda geçen söylemleriyle anlattı. Proje sayesinde öğrencilerin kitap okumayı sevdikleri ve karakterlerin hayatlarını başarıyla ifade ettikleri belirtildi. Proje, öğrencilere kitap okuma sevgisi, Türkçe'yi etkili kullanma, kendini ifade etme ve sınav başarılarının artırılması gibi kazanımlar sağlamaktadır.

Samsun\'da Kitap Okuma Projesiyle Öğrenciler, Kitaplardaki Kişileri Anlattı
09.01.2024 - 14:14,
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Samsun'da hayata geçirilen kitap okuma projesi kapsamında öğrenciler, okudukları kitaplarda geçen kişilerin hayatlarını anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen, "Okusam" adlı kitap okuma projesi kapsamında Bayındır İlkokulunda öğrenim gören 4'üncü sınıf öğrencilerinin okudukları kitaplardaki kişileri anlatması amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Okulun bir sınıfında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, "Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu, "Adam Olacak Çocuk" Barış Manço, "Dostlar Beni Hatırlasın" Aşık Veysel, "Göklerin Yıldızı" Sabiha Gökçen ve "Kaptan Kızıl Sakal" Barbaros Hayreddin Paşa'yı giydikleri kıyafetler ve kitaplarda geçen söylemleriyle anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, proje sayesinde öğrencilerin kitap okumayı sevdiklerini, kitaplardaki karakterlerin hayatlarını da başarıyla ifade ettiklerini söyledi.

Samsun genelinde kitap okuma seviyesinin ciddi oranda arttığını belirten Ağar, "Kitap okumak aslında hayatın kendisi. Bir boş zaman etkinliği değil. Tüm öğretmenlerimiz, idarecilerimiz her zaman öğrencilerin yanında olacak." dedi.

Bayındır İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Fatih Aksoy ise "Okusam" ile okullarında sürdürdükleri "4 yılda 600 kitap" projelerinin başarıyla sürdürüldüğünü dile getirdi.

Projenin öğrencilere kitap okumayı sevdirme, Türkçe'yi etkili ve güzel kullanma, kendini ifade edebilme, sınav başarılarının artırılması gibi kazanımları olduğunu anlatan Aksoy, "Birinci sınıftan bu yana 4'üncü sınıfta bugün 513 numaralı kitabı okuyoruz. Bu proje kapsamında bir ürün ortaya çıkartacağız. Kendini ifade etme, sahne performansı, ya da şiir veya hikaye şeklinde de olabilir. Öğrencilerimiz hikayeler yazdı. Yıl sonunda okuma şenliğinde öğrencilerimizin yazdığı hikayeleri, 'Hayallerim gerçek olsa' isimli kitapta bir araya getireceğiz." diye konuştu.

Etkinlikte "Cep Herkülü" kitabını okuyarak Naim Süleymanoğlu'nu anlatan Kerem Keşli ise projenin kendisini heyecanlandırdığını, bu kapsamda çeşitli çalışmalar da yapmak istediklerini ifade etti.

Barış Manço'yu anlatan Zeynep Çiftçi de her gün kitap okuyarak kelime dağarcıklarını geliştirdiklerini kaydetti.

Programa Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı Kenan Arslan, Bayındır İlkokulu Müdürü Güven Bostancı ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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