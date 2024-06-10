Samsun'da Kültür Yolu Festivali'nde Polis Memuru Kalp Krizi Geçirdi

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SAMSUN'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ndeki konserde çıkan arbedeye müdahale etmek isteyen polis memuru Sadık Döngel (40), kalp krizi geçirdi. Hastanede tedaviye alınan Döngel'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Samsun'da Kültür Yolu Festivali kapsamında İlkadım ilçesindeki Batıpark'ta düzenlenen konserde şarkıcı Buray sahne aldı. Konser sırasında iki grup arasında çıkan arbedeye müdahale etmek isteyen İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sadık Döngel, kalp krizi geçirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru Döngel, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Döngel'in entübe edildiği, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.