Samsun'da Kurban Kesiminde Yaralanmalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Kurban Kesiminde Yaralanmalar

Samsun\'da Kurban Kesiminde Yaralanmalar
27.05.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda Samsun'da kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

SAMSUN'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlık kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Kent genelinde kurban kesimi sırasında bıçak ve satır darbeleriyle yaralananlar, kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Büyükbaş kesim sırasında hareketlenmesinin ardından bıçağın elinden kayarak baldır bölgesini yaraladığını söyleyen Mustafa Burak, "Hayvanı ahırdan çıkarttık, ardından kesim işlemini yaptık. Tam kesim anında hayvan çırpınınca bıçak yanlışlıkla elimden kaydı ve baldırıma saplandı. Hastanede de doktorlarımız bizimle ilgilendiler. Bir sıkıntımız yok çok şükür" dedi.

'AKACAK KAN DAMARDA DURMUYOR MAALESEF'

Hayvanlarının kesiminde acele etmelerinden dolayı bıçak ile kendisini yaraladığını belirten Metin Şen, "Aceleden dolayı oluyor maalesef bunun gibi olaylar. Akacak kan damarda durmuyor maalesef yapacak bir şey yok. Hayvan tekme atınca elimdeki bıçak kaydı ve ayağıma girdi. Başka bir şeyimiz yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Güvenlik, 3. Sayfa, Kurban, Samsun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Kurban Kesiminde Yaralanmalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

08:32
Gazze’de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
Gazze'de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
08:25
Kılıçdaroğlu’nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
Kılıçdaroğlu'nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
08:02
Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti “Bayram mesajı“ yanıtı dikkat çekti
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
01:59
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 10:45:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Samsun'da Kurban Kesiminde Yaralanmalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.