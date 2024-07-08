Samsun'da Kuvvetli Yağışlar Sonucu Mahsur Kalan 34 Kişi Güvenli Alanlara Tahliye Edildi - Son Dakika
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Samsun'da Kuvvetli Yağışlar Sonucu Mahsur Kalan 34 Kişi Güvenli Alanlara Tahliye Edildi

Samsun\'da Kuvvetli Yağışlar Sonucu Mahsur Kalan 34 Kişi Güvenli Alanlara Tahliye Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu mahsur kalan 34 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini açıkladı. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Samsun ve Ordu illerinde toplamda 79 ihbar alındı. Çalışmalara katılan ekiplere teşekkür eden Bakan Yerlikaya, vatandaşların uyarılara hassasiyetle uymasının önemini vurguladı.

08.07.2024 13:44
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'daki kuvvetli yağışlarda mahsur kalan 34 kişinin, bulunduğu yerden güvenlikli alanlara tahliye edildiğini açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Temmuz 2024 için şiddetli sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve dolu nedeniyle; Samsun ve Ordu illeri için turuncu uyarıda bulunduğunu belirterek, "Uyarı verilen il ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirme yapılmıştı. Samsun'un Ayvacık, Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Tekkeköy ilçelerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle toplam 60 ihbar alındı. Samsun'daki kuvvetli yağışlarda mahsur kalan 34 vatandaşımız bulunduğu yerden güvenlikli alanlara tahliye edildi. Samsun'da 460 araç, 656 personel, 25 motopomp ve 7 dalgıç pompa ile sele müdahale edildi. Ordu'nun Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışlarda ise 18 ihbar alındı. Çalışmalarda toplam 695 personel, 284 araç görev aldı. Çaybaşı ilçesi Çayır Mahallesi'nde 83 yaşında 1 vatandaşımız sel sularına kapılarak maalesef hayatını kaybetti. Muş'un Malazgirt ilçesi Bahçeköy köyünde etkili olan kuvvetli yağışlarda ise 1 vatandaşımız sel sularına kapılarak maalesef hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışmalara katılan ekiplere teşekkür eden Bakan Yerlikaya, "Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın yaptığımız uyarılara hassasiyetle uyması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Kuvvetli Yağışlar Sonucu Mahsur Kalan 34 Kişi Güvenli Alanlara Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Kuvvetli Yağışlar Sonucu Mahsur Kalan 34 Kişi Güvenli Alanlara Tahliye Edildi - Son Dakika
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