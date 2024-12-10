Samsun\'da Lokomotif Yangını: 3 Gözaltı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde lokomotifte çıkan yangın söndürüldü, sigara izmaritinden çıktığı belirlenen olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Karadeniz Mahallesi Fuar Caddesi gar karşısındaki Muzaffer Önder Parkı içinde sergilenen lokomotifte yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının sigara izmaritinden çıktığı belirlendi.

Olaya ilişkin çalışma yürüten İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliler E.G. (17), S.T. (17) ve S.G'yi (17) yakaladı.

Lise öğrencisi olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için Çocuk Şubesi'ne teslim edildi.