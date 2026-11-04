Samsun'da makak maymun sağlık kontrolünden geçirilerek Doğa Koruma'ya teslim edildi - Son Dakika
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Samsun'da makak maymun sağlık kontrolünden geçirilerek Doğa Koruma'ya teslim edildi

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Samsun\'da makak maymun sağlık kontrolünden geçirilerek Doğa Koruma\'ya teslim edildi
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Samsun İlkadım'da bir binanın çatısında bulunan makak cinsi maymun, itfaiye ekiplerince alınıp OMÜ Hayvan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. İlk muayenede sağlık sorunu bulunmayan maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

SAMSUN'da bir binanın çatısında bulunan makak cinsi maymun, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bir binanın çatısında bulunan maymun, itfaiye ekipleri tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Dün saat 21.30 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen maymun, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü.

Maymunun ilk muayenesinde herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadığını belirten OMÜ Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Can Nacar, "Maymun dün akşam saatlerinde hastanemize getirildi. Saat 21.30 civarlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından getirildi. Onlara da itfaiye ekipleri tarafından teslim edilmiş. Maymun, Kıran Mahallesi mevkisinde bulunmuş ve itfaiye ekipleri tarafından binanın çatısından teslim alınmış. Ardından Milli Park ekiplerine teslim ediliyor ve hastanemize getiriliyor. Maymunun ilk muayenesinin ardından şu anda herhangi bir sorunu yok" dedi.

'KAÇAK YOLLARLA ÜLKEMİZE GETİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Maymunun makak cinsi olduğunu belirten Nacar, "Makak cinsi olarak tabir edilen bir maymun. Kendisi tabii ki ülkemizin doğal yaban ortamında yaşayan bir tür değil. Yani egzotik bir tür olarak geçiyor. Tabii ki de ülkemiz içinde bakımı yasal olarak söz konusu değil. O yüzden muhtemelen kaçak yollarla ülkemize getirildiğini düşünüyoruz. Bu tarz durumlar cezaya tabi ve belli başlı prosedürleri var, yaptırımları var. O nedenle biz de tamamen protokoller gereği milli parklarla ve rektörlüğümüzle iletişim halinde koordineli bir şekilde bu süreci yürütüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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