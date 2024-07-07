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Samsun'da metrekareye 118 kilogram yağış düştü

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde metrekareye 118 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Temmuz saat 06.00 ile 7 Temmuz saat 06.00 arasında Türkiye'de gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. MGM'nin açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde en çok yağış Samsun'a düştü. Çarşamba ilçesinde metrekareye düşen 118 kilogram yağış, şehrin birçok noktasında su baskınlarına sebep oldu.

Verilere göre Çarşamba ilçesi 118 kilogram yağış ile Türkiye'de en çok yağış düşen il olurken, Samsun'un merkez ilçelerinden Atakum'da metrekareye 35 kilogram, Canik ilçesinde metrekareye 28 kilogram ve İlkadım'da ise metrekareye 26,8 kilogram yağış düştü.

Sağanak ile birlikte gök gürültüsü ve şimşeklerin etkili olduğu Samsun'da gece sık sık deniz üzerine yıldırım düştüğü de gözlemlendi.