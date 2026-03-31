Samsun\'da Midibüs Devrildi: 11 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre aralarında öğrencilerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 AE 917 plakalı Ünye Belediyesine ait bir midibüs, Otogar yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.
