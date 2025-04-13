Samsun'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi… Erhan Adem: "Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Yapacağız"

(SAMSUN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Erken seçim sandığını getireceğiz ve Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız" dedi.

Adem, partisince Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, on binlerce insanın alanda olduğunu belirtti.

Çünkü vatandaşın artık baskılardan, zulümlerden, haksızlıklardan, hukuksuzluklardan bıktığını ve seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade eden Adem, şunları kaydetti:

"Merkezi hükümet sesini duysun, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu milletin sesini duysun artık. Silivri'deki arkadaşlarımızı içeriye alıp gizli tanıklarla, yanlış ifadelerle, haksız, hukuksuz yargılamalarla bugün bir zulüm uygulanıyor. Arkadaşlarımız farklı farklı hapishanelere gönderiliyor. Bu uygulanabilecek bir durum değil. Bu zulümdür. Bu onun isyanıdır, halkın isyanıdır. Hükümet şunu görmeli artık, bu halk sizin eziyetinizden bıkmış, çiftçisi bıkmış, memuru bıkmış, emeklisi bıkmış, emeklisi geçinemez olmuş. Geçtiğimiz günlerde çiftçilerimizin sebzesine, meyvesine don vurdu, bununla ilgili bir çalışma bile yok. Önce siz vatandaşınızın hakkını verin. Bakınız vatandaş 'açım' diye bağırıyor, 'geçinemiyorum' diye bağırıyor. Merkezi hükümet bunları duymazlıktan geliyor. Biz geleceğiz, erken seçim sandığını getireceğiz. Erken seçimi yapacağız ve Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız ve özgürleştireceğiz. Bunu hep birlikte, bu halkla birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak."