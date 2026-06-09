Samsun\'da Mobil Sosyal Hizmet Uygulaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan "Yerinde Sosyal Hizmet Programı" kapsamında sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan mobil sosyal hizmet aracı, haziran boyunca Samsun ve ilçelerinde faaliyet gösterecek.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin görev yaptığı araçta, bir ay boyunca vatandaşlara kapsamlı hizmet sunulması hedefleniyor. Uygulamayla, sosyal hizmet modellerinin tanıtımı, rehberlik, danışmanlık, ihtiyaç tespiti ve vatandaşların uygun hizmet birimlerine yönlendirilmesi sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan sosyal hizmet uzmanı Emrah Delen, AA muhabirine, uygulamanın sosyal hizmetlerin bilinirliğini artırmadaki önemine değindi.

Vatandaşlara ay boyunca sosyal hizmet modellerini tanıtacaklarını dile getiren Delen, "Doğru bilgiyi vatandaşa en etkin şekilde ulaştırarak doğru yardımların doğru zamanda ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştırılacağı konusunda rehberlik ediyoruz." dedi.

Özellikle sosyal hizmet merkezinin bulunmadığı ilçelerde vatandaşların hizmetlere erişebilirliğini kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Delen, tanıtım, bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürdüklerini kaydetti.

Program takvimine göre il ve ilçe meydanlarında hizmet verecek araçla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi müdürlüklerine başvurabilir.