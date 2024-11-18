Samsun\'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

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SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü. Aynı imalathanede bu yıl çıkan 3'üncü yangın olduğu öğrenildi.

Tekkeköy ilçesi İlkadım Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde 08.30 sıralarında yangın çıktı. Çalışanlar durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Aynı mobilya imalathanesinde ağustos ve eylül aylarında da yangın çıktığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.