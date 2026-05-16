Samsun'da Motosiklet Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Motosiklet Festivali

Samsun\'da Motosiklet Festivali
16.05.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Chopper Motor Kulübü, 19 Mayıs için Samsun'da 900 motosikletçi ile sürüş etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Samsun'a gelen Türk Chopper Motor Kulübü üyeleri, motosikletleriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sürüş etkinliği yaptı.

Türk Chopper Motor Kulübünün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlediği organizasyonda, Samsun'a yaklaşık 40 ilden 900 motosikletçi geldi.

Atakum ilçesinden hareket eden motosikletçiler, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla İlkadım ilçesindeki Onur Anıtı'na kadar sürüş yaptı.

Türk Chopper Motor Kulübünün Kurucu Başkanı Ali Rıza Uygur, AA muhabirine, her sene 19 Mayıs'ta önce Ankara daha sonra Samsun'da organizasyon düzenlediklerini, bu sene ise sadece Samsun'da bir araya gelmeye karar verdiklerini söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sürüş yaptıklarını dile getiren Uygur, "Bugün hep beraber Samsun'da, 19 Mayıs'ı kutlama etkinliği çerçevesinde motor sürüşümüzü gerçekleştirdik. Trafiği kapattığımız için, kısa süre de olsa rahatsızlık verdiğimiz için Samsunlu kardeşlerimize, ailelere sabırları için teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı olan emniyet teşkilatına, trafik polislerine şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Türk Chopper Motor Kulübü Çorum Şube Başkanı Erenalp Temirtekin ise etkinliğe katıldıkları için onur duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Motosiklet Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:37:16. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Motosiklet Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.