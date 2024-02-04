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Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Samsun\'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde park halindeki motosikleti çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin alkollü olduğu belirlendi. Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

04.02.2024 17:53
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Samsun'un Alaçam ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeni Çeşme Mahallesi'nde A.Y, park halindeki motosikletinin yerinde olmadığını görünce polise ihbarda bulundu.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışmada, şüphelinin S.E.A. olduğunu belirledi.

Kovalamaca sonucu, çaldığı motosikletle yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Sağlık kontrollerinde şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.E.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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