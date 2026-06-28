Samsun'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Samsun'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Samsun\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü
28.06.2026 13:29
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Samsun Bafra'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü Kürşat Bektaş hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kürşat Bektaş (30), hayatını kaybetti.

Kaza, Bafra ilçesi Kolay Mahallesi Adalar karşısı Koz Deresi mevkisinde meydana geldi. Kapıkaya yönüne giden Yüksel S. yönetimindeki 19 ADR 202 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Kürşat Bektaş'ın kullandığı 55 AKJ 511 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Bektaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bektaş, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kürşat Bektaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Bektaş'ın, Atakum Motosiklet Kulübü üyesi olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte Kapıkaya'da düzenlenecek motosiklet etkinliğine katılmak üzere bölgeye geldiği öğrenildi. Etkinlik alanında bulunan annesi ise acı haberi alınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güncel, Samsun, Bafra, Yaşam, Son Dakika

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