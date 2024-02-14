Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet kazası: 1 yaralı

Samsun\'un Bafra ilçesinde motosiklet kazası: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Gökhan A. yönetimindeki bir motosiklet, Emre C'nin kullandığı diğer motosiklete arkadan çarptı. Kazada yaralanan Emre C, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

14.02.2024 16:03
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Samsun'un Bafra ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gökhan A. (34) yönetimindeki 55 AKZ 570 plakalı motosiklet, Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde Emre C'nin (18) kullandığı 55 AHH 440 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Emre C, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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