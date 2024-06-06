Samsun'un Atakum ilçesinde, motosikletten düşen ve otomobil çarpan genç hayatını kaybetti.
Abdullah Kartal (18) idaresindeki 55 JE 938 motosiklet, Çatalçam mevkisinde devrildi.
Bu sırada Karanfil T. yönetimindeki 61 ABB 507 plakalı otomobil, motosikletten düşen Kartal'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan incelemede Kartal'ın olay yerinde öldüğü anlaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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