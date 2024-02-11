Samsun'un Ayvacık ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Samsun\'un Ayvacık ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü Ertan K. ağır yaralandı. Şenpınar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ertan K.'nın kullandığı motosiklet devrildi ve sürücü yola savruldu. Kafasını beton zemine çarpan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertan K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

11.02.2024 23:11
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Şenpınar Mahallesi'nde sürücüsü Ertan K'nın (39) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 55 EJ 728 plakalı motosiklet devrildi.

Yola savrulan ve kafasını beton zemine çarparak ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ertan K'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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