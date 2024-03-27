Samsun\'da motosiklet kazasında ağır yaralanan Ali Kara\'nın organları 5 hastaya nakledilecek

Samsun'da motosiklet kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 34 yaşındaki Ali Kara'nın organları, 5 hastaya nakledilecek.
Samsun'da 21 Mart'ta geçirdiği motosiklet kazası sonrası ağır yaralanan Ali Kara'nın, tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü aile, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.
Ailenin olumlu yanıtının ardından gerekli yerlere bilgi verilerek Kara'nın organlarının alınması için harekete geçildi.
Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörleri Dr. Çağatay Erman Öztürk ile Dr. Recep Erik gözetiminde çıkarılan organlar, Samsun ve Erzurum'daki nakil bekleyen hastalara gönderildi.
Dr. Çağatay Erman Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Acılı aileye sabırlar diliyorum. Aile tüm organlarını bağışladı ama biz karaciğer, böbrekler ve göz kornealarını alabildik. Diğer organlar kullanıma uygun bulunmadı. Hastanın ailesi yüce bir görev yaptı ve organlarını bağışladı. Karaciğer Erzurum'da nakil bekleyen hasta için gönderildi. Diğer organlar ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde nakil bekleyen hastalar için bu hastaneye gönderildi. Aileye böyle bir durumda karar verdiği için teşekkür ediyoruz. Çünkü böyle bir durumda karar vermek çok zor. Çünkü organlar yapılamayan tek şey. Dolayısıyla canlıdan yapılan organ bağışı gibi kadavradan organ bağışı da çok önemli. Tabii bu kararı vermek çok zor. Ama organ bekleyen binlerce hastamız var. Kadavradan organ bağışı olmazsa nakil yapamıyoruz maalesef."
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