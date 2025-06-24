SAMSUN\'DA \'MÜZE\' KONSERİ

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında "Müze" konseri verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı Samsun'da etkinlikler sürüyor.

SAMDOB tarafından Samsun Müzesi konferans salonunda gerçekleştirilen konserde, opera ve operet sevenlerin yakından tanıdığı J. Massenet, S. Cardillo, F. Cilea, G. Bizet, Ernesto de Curtis, A. Dvorak, G. Verdi, Eduardo di Capua ve J. Offenbach'ın eserleri seslendirildi.

Konserde piyanoda Nano Tsutskiridze'ye soprano Duha Alkan ve tenor Volkan Çelik eşlik etti.

Tek bölümden oluşan konser 30 dakika sürdü.