Samsun\'da Narkotik Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan şok ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Sinop kara yolunda belirlenen noktalarda sabit şok ve NARVAS uygulaması kapsamında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta ve araçta bulunanların üzerinde yaptıkları aramada 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili E.D. ile A.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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