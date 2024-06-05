Samsun\'da NARVAS operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'da, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) verileri kullanılarak gerçekleştirilen denetimlerde 37 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, istihbarat, ilçe ve şube müdürlükleri ekiplerince, NARVAS verileri doğrultusunda kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 11 uyuşturucu madde kullanımın aparatı ile 52 tabanca fişeği ele geçirildi.

Uygulama ve denetimlerde 37 şüpheli gözaltına alındı.