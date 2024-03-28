Samsun'da NARVAS uygulamasında 6 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi - Son Dakika
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Samsun'da NARVAS uygulamasında 6 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi

Samsun\'da NARVAS uygulamasında 6 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen şok asayiş ve NARVAS uygulamasında yapılan kontrollerde 6 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı. Ayrıca, kurusıkı tabanca, fişek, radar tespit cihazı ve bıçak gibi suç unsurları ele geçirildi. Uygulama sonucunda 5 araca trafik cezası kesilirken, 3 kişiye de idari para cezası verildi.

28.03.2024 11:31  Güncelleme: 11:35
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Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen şok asayiş ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında 6 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince şok asayiş ve NARVAS uygulaması kapsamında çeşitli noktalarda çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yapılan kontrollerde kurusıkı tabanca, 14 kurusıkı tabanca fişeği, 3 radar tespit cihazı ve 4 bıçak ele geçirildi.

Uygulamada 5 araca 75 bin 351 liralık trafik cezası kesildi, 3 kişiye 12 bin 436 lira idari para cezası verildi.

Uygulamada 6 kişi hakkında da çeşitli suçlardan adli ve idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Yakakent, Narkotik, Samsun, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da NARVAS uygulamasında 6 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da NARVAS uygulamasında 6 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi - Son Dakika
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