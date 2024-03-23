Samsun\'da nitelikli cinsel istismar suçundan hükümlü yakalandı

Samsun'da "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan N.D'yi, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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