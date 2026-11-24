SAMSUN'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen törende emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verilirken, aday öğretmenler yemin ederek asil memurluğa geçti.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen program, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunmasıyla başladı. Emekli öğretmenler adına konuşan Nejla Çetin, Öğretmenler Günü'nü kutlayarak programın hazırlanmasında katkısı bulunanlara teşekkür etti. Samsun Valisi Orhan Tavlı, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerini takdim etti. Şiir ve resim yarışmalarında derece elde eden öğrencilere ödülleri ise Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından verildi. Ödül töreninin ardından aday öğretmenler yemin etti.

İlkadım Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı oratoryonun sahnelenmesiyle sona eren programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, emekli ve görev yapan öğretmenler, öğrencilerin aileleri ve protokol üyeleri katıldı.

'ÖĞRETMENLERİMİZ, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ'NİN DEĞER ODAKLI EĞİTİM VİZYONUNA KATKI SUNMAKTADIR'

Öğretmenliğin milletimiz için en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirten Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Yüzyılların milli ve manevi mirası olan değerlerimizi çağın gerektirdiği şartlara uygun şekilde bilimsel ve aklın aydınlığında yorumlayarak çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz büyük adanmışlıkla çalışmaktadırlar. Öğretmenlerimizin düşünen, üreten, çalışkan ve ahlaklı insan yetiştirmek mefküresi, yüklendikleri sorumluluğun değerini gözler önüne sermektedir. Öğrencilerimizin akademik ve kariyer gelişimlerini yakından takip ederek şekillendiren öğretmenlerimiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ulusal ve evrensel değerlerle bütünleşen güçlü eğitim vizyonunda önemli bir misyonu yerine getirmektedirler. Değerli eğitim çalışanlarımızın tecrübe ve gayretleriyle milli bilince vakıf, çalışma ve faydalı güzel olana yönelen insan yetiştirmek hedefimize doğru yılmadan ilerliyoruz" dedi.