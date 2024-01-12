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Samsun'da Öğretmenler Şiir Dinletisi Sunuldu

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Atakum Sanat Merkezi'nde, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu idareci ve öğretmenlerinin hazırladığı 'Hayat ve Şiir' programı büyük ilgi gördü. Programda, öğretmenlerin organize ettiği şiir dinletisinde birçok öğretmen şiirler seslendirdi. Dinletiye, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Samsun\'da Öğretmenler Şiir Dinletisi Sunuldu
12.01.2024 - 11:59,  Güncelleme: 12:02
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Samsun'un Atakum ilçesinde öğretmenler tarafından şiir dinletisi sunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu idareci ve öğretmenlerinin hazırlayıp sunduğu "Hayat ve Şiir" programı, ilgiyle dinlendi.

Okul müdürü Nagihan Çağlak Bayy da "Cuma Öğretmen" şiirini seslendirdi.

Öğretmenler Nazan Öner ve Meral Pehlivan'ın organize ettiği programda, Celal Kalaycı sahne dizaynında, Senem Görmüş, Emine Karaman, Semiha Yılmaz, Şenol Türedi, Kezban Yavuz, Sevda Türközler, Sevda Karakuş, Serap Taşdemir, Ömer Faruk Kacı şiirleri seslendirmede görev aldı.

İkincisi düzenlenen dinletiye Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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