Samsun'da Okul Müdürü Darbedildi, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Okul Müdürü Darbedildi, 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun\'da Okul Müdürü Darbedildi, 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü Fırat Şad, okul bahçesinde otomobiline binerken saldırıya uğradı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Polis, olaya karıştığı belirlenen bir kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, ifadesinde müdürle trafikte tartıştıklarını ve bu nedenle saldırdıklarını söyledi.

21.02.2024 18:47  Güncelleme: 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde okul müdürünün darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü Fırat Şad'ın darbedilmesiyle ilgili A.M.Ç, Y.U. ve O.K'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen A.Y'nin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Şüphelilerden A.M.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, Şad ile trafikte tartıştıklarını, kendisini bu nedenle darbettiklerini söylediği öğrenildi.

Atakum ilçesinde dün, Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü Fırat Şad, mesai çıkışında okul bahçesindeki otomobiline binerken aracın kapısını açan kişiler tarafından darbedilmişti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Okul Müdürü Darbedildi, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:57:57. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Okul Müdürü Darbedildi, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement